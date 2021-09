Paura per Giulia De Lellis : «Ho fatto alcuni esami e i risultati non mi sono piaciuti...». Fan in ansia. In una serie di stories, l'influencer romana ha raccontato di essersi recata in clinica per alcuni problemi di salute, facendo preoccupare i follower.

Leggi anche > Pomeriggio 5, lite in diretta. La frase choc dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso furiosa: «Ho sentito bene...»

Ecco le parole di Giulia De Lellis: «Ascoltate il vostro corpo per favore. Sono un po’ provata perché ho ricevuto risposte che non mi piacciono molto. Oggi giornata di esami completa. E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza. Spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego. Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo».

Giulia De Lellis

E continua: «Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata. Ringrazio il ragazzo per la pazienza». Giulia De Lellis parla anche dei suoi problemi con l'ansia. «Faccio terapia e sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati». E ai fan che le chiedono come sta, risponde sincera: «Qualche pensierino per la salute, ma sto approfondendo…».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA