Spavento per Alessia Marcuzzi, la figlia Mia cade dall'altalena e batte le testa

cerca un po’ di relax in famiglia dopo le numerose critiche per l’Isola dei Famosi ma alle preoccupazioni professionali si aggiungono quelle da mamma con la figlia, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti, che cade dall’altalena e batte la testa.Quest’edizione dell’Isola dei Famosi non brilla negli ascolti, con risultati di audience molto sotto le aspettative, e dopo il video di Fabrizio Corona che ha rivelato a Riccardo Fogli il tradimento della moglie è stata travolta da una pioggia incessante di critiche che hanno coinvolto anche la conduttrice.In cerca di pace Alessia ha trascorso una giornata a Maccarese, sul litorale romano, assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Proprio la piccola spaventa la mamma, come testimoniano le foto pubblicate da “Nuovo”, cadendo dall’altalena e battendo la testa. La Marcuzzi accorre spaventata, consola la figlia in lacrime e la tranquillizza con del ghiaccio sul capo dolorante…