Paura per Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini finisce al pronto soccorso: ecco cosa è successo

Emily Ratajkowski posa con la modella curvy, pioggia di insulti su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una brutta disavventura per. Ildi, infatti, è finito aled ha dovuto farsi curare, ricorrendo anche all'antitetanica.Tutto è accaduto ieri:si trovava al parco con Venghi, quando ilsi è scontrato con un cane lupo. Come facilmente prevedibile, il piccolo Venghi ha avuto la peggio, ma a Francesco non è andata meglio: nel tentativo di separare i due cani, infatti, il figlio diha riportato diverse ferite alla mano, al braccio e ad una gamba, per via dei morsi.è finito al pronto soccorso per le ferite riportate, ma per fortuna non ci sono state grave conseguenze. Al piccolo Venghi è andata decisamente peggio: il cagnolino, ferito, ha riportato anche due fratture e questa mattina è stato operato in una struttura veterinaria.ha documentato tutto sui social: «on so se esiste qualcuno a cui rivolgere una preghiera per il mio Venghi. Io lo chiedo a mia mamma come sempre. Mammina cara , papà, per favore assistete quello stupido cane che amo da morire e fatelo tornare a camminare e in forma come prima. 'Sto scemetto del Venghi cosa mi combina...».