Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, è nata la figlia Stella. Il bomber al settimo cielo

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ex fidanzata del calciatore, a Domenica Live racconta la fine della loro relazione. «La storia si è conclusa a giugno 2017 - dice - io sono tornata in Argentina, lui poi è venuto a riportarmi le mie valigie, avevo lasciato tutto da lui. Il giorno che mi ha portato l’ultima valigia, abbiamo deciso di riprovare, e così abbiamo riportato indietro tutte le valigie e siamo tornati insieme».Laperò, ripresa a dicembre, è finita di nuovo lo scorso febbraio. Da quel momento,«Credo che lui non mi amasse più. Io e Paulo non abbiamo più avuto rapporti dopo la fine della storia, non sono arrabbiata con lui, abbiamo preso la decisione insieme, le relazioni possono finire».Antonella e Paulo sono stati fidanzati a lungo. La relazione ha cominciato ad avere problemi con la notorietà del calciatore e con il trasferimento a«Mi sentivo sola, non parlavo italiano, mi mancava la mia famiglia e Paulo non faceva nulla per migliorare questa situazione. Ogni giorno leggevo su siti e giornali di sue relazioni e ho iniziato a. Non ho mai avuto le prove ma sono sicura mi abbia tradito».Tra le lamentele, pure una questione di campo: «In tutta la sua carriera non mi ha mai dedicato un gol».