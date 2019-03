Paul Gascoigne, addio all'alcol e tanto allenamento: nuova vita per 'Gazza'

Harry e Meghan, il figlio potrebbe avere la cittadinanza statunitense: ecco perché

Nice morning run 🏃‍♂️ , just gym & 9 side tonight ready for the big game Saturday xxxx LOVE GAZZA xxxx pic.twitter.com/hH6kLqCeq6 — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 27 marzo 2019

Unin grande forma, come non si vedeva da molto tempo. L'ex calciatore,, sembra essersi lasciato alle spalle i lunghi anni di eccessi e ricadute e ne approfitta per allenarsi duramente, tra corse al mattino e allenamenti in palestra al pomeriggio. D'altronde, 'Gazza' ha un obiettivo importante in testa.L'ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese, infatti, è entrato a far parte della squadra del, che sabato prossimo, nel nuovo stadio del club londinese, affronterà gli ex campioni dell'Inter. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte del club, malo ha annunciato su Twitter, postando un video del suo allenamento.«Sono pronto alla grande sfida di sabato» - scriveai fan - «Vi amo, 'Gazza'».