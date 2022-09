Patrizia De Blanck, la sfuriata contro i migranti: «Italia senza dignità, ho rischiato di morire»

Brutta disavventura per Patrizia De Blanck. La contessa ha raccontato su Instagram l'episodio spiacevole che l’ha vista protagonista. Stando al suo racconto, l’81enne è stata vittima di un tentativo di furto mentre andava con alcuni amici alle prove di una nuova trasmissione televisiva. Mentre camminava, all’improvviso, si è sentita strappare la borsa dalla spalla. Uno dei due amici ha avuto la prontezza di sorreggere la Contessa Patrizia De Blanck mentre l’altro ha inseguito il ladro, l’ha raggiunto ed è riuscito a riprendere la borsa rubata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che si trattava di un uomo di colore, alto e di corporatura esile. «Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa» ha detto De Banck.

DE BLANCK E LO SCIPPO DELLA BORSA

La contessa vive a Roma e ha rimarcato che non si può stare tranquilli neppure in pieno giorno e si è così lasciata andare ad un lungo sfogo contro le politiche migratorie adottate dagli ultimi governi italiani: «In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli».

DE BLANCK: LO SFOGO SOCIAL

E, in conclusione, Patrizia De Blanck ha detto: «Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?». Al post, molti vip hanno messo un like in segno di sostegno alla contessa. Tra questi, Elisabetta Gregoraci, con la quale De Blanck ha condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip nel 2020, e quello della figlia Giada, che ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda.

