“Le voglio bene e gliene vorrò sempre, provo solo amarezza e delusione. Perciò non riesco ancora ad avere una visone del nostro futuro”, a parlare, ex dia seguito della loro partecipazione adove la showgirl si è lasciata “tentare” dal seduttore Ivan Gonzalez.Il programma gli ha dato modo di capire che la relazione comunque non andava: “Ringrazio Maria De Filippi – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - per avermi fatto partecipare al programma, dove ho capito che era arrivato il momento che io e Valeria prendessimo strade diverse. Non ho nulla contro Ivan, perché ha solo interpretato al meglio il ruolo di tentatore. Il problema non è suo, ma di Valeria che gli ha dato la possibilità di fare tutto quello che ha fatto”.Valeria ha negato di aver baciato Ivan: “Il fatto che abbia negato più volte l'evidenza quando le chiedevo spiegazioni sul rapporto tra lei e Ivan. Se non lo avesse fatto, ne avremmo potuto parlare: uno scivolone può capitare a tutti e, a volte, può rafforzare un rapporto”.Ora le raccomanda di cercare l’amore: “Di investire più tempo nell’amore che nel lavoro e di riflettere su quello che ha fatto. Se ritiene giusto il modo in cui si è comportata, non troverà mai l’uomo giusto che vorrebbe al suo fianco”.