Paris Hilton e il chihuahua scomparso, la svolta choc: «Rapito e divorato da un coyote»

di Angela Casano

Paris Hilton, continua la ricerca del suo amato Chihuahua. Da ormai alcune settimane Diamond Baby, l'amico a quattro zampe della star è sparito e non si trova più. L'ultima volta è stato visto a Beverly Hills e in quella zona ha fatto perdere le tracce. L'ereditiera, col cuore spezzato, ha lanciato un accorato appello sui social per ritrovarlo. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti, il Daily Mail ha riferito: «È stata rapita da un coyote».

Cosa è successo

«Sto facendo tutto ciò che è in mio potere per riaverla» aveva scritto Paris Hilton, disperata, sul suo profilo social, allarmando tutti i fan. Poi aveva aggiunto: «Ci sarà una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque me la riporti».

Adesso però, pare che la ricerca sia finita in tragedia, secondo quello che riporta il tabloid inglese è inutile continuare a cercare. Il giornale ha riportato le parole di una una fonte strettamente coinvolta nella caccia al cane e sostiene che sia stato vittima di un coyote affamato.

Nel momento della scomparsa, la signora Hilton - impegnata nel trasloco - era lontana da casa e si ritiene che un operaio abbia lasciato una porta laterale aperta permettendo al cane di uscire liberamente.

Cosa ha detto la talpa

La talpa ha aggiunto che in un caso come questo arrivano solitamente diverse segnalazioni. Ma non questa volta: «Non abbiamo avuto un solo avvistamento», e poi ha aggiunto: «Se Diamond baby fosse stata rapita, sarebbe già arrivata una richiesta di riscatto».

Inoltre, le temperature ad Hollywood sono ancora molto alte e questo purtroppo sta portando i coyote in luoghi residenziali: «Fin dall'inizio il timore è sempre stato che, a causa del terreno, Diamond Baby potesse essere caduto vittima di coyote selvaggi. C'è stata un'ondata di caldo record a Los Angeles e i coyote stanno arrivando nei quartieri residenziali in cerca di cibo e acqua. Stanno morendo di fame».

Si dice che la signora Hilton non abbia rinunciato alla speranza per il suo amico a quattro zampe: «Ha il cuore spezzato, ma non rinuncerà mai a Diamond Baby», ha confessato un'amica di famiglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 16:18

