Paolo Masella e il rapporto difficile con il papà dipendente da alcol: «Ricominciamo. Verso il futuro insieme, mano nella mano»

Paolo Masella durante il suo percorso al Grande Fratello ha spesso parlato della sua storia familiare, facendo riferimento soprattutto al difficile rapporto con papà Danilo. A cuore aperto, Paolo non ha mai nascosto la cattiva dipendenza dall'alcol del padre che lo ha portato ad allontanarsi. Oggi però il loro rapporto sembra prendere una piega diversa. Paolo Masella ha infatti scelto di «ricominciare» con la speraza di riuscire a ricostruire un forte legame con suo padre.

Le parole di Paolo Masella

L'ex gieffino ha pubblicato nelle sue Instagram stories una tenera foto che lo ritrae sorridente insieme a suo padre Danilo. «Eccoci qui, dopo anni finalmente abbiamo deciso di ricominciare e mettere un punto al passato e iniziare un futuro insieme in modo propositivo e mano nella mano - ha scritto Paolo Masella nelle sue Instagram stories -.

Il difficile rapporto

Paolo Masella ha spiegato di aver sofferto molto per i problemi che il papà Danilo ha avuto con l'alcol. «Mio padre ha avuto sbalzi - aveva raccontato al Grande Fratello -. Non sopporto il Danilo che beve, chi vorrebbe vedere il padre in condizioni pessime? Per me lui non è nient'altro che il padre di mia sorella, è buono mio padre, ma ognuno ha i suoi difetti. Lui è l'uomo più buono del mondo, ma quando beve è cattivo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 09:54

