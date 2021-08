Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia aspettano un figlio: «Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò». Prosegue a gonfie vele l'amore tra la coppie nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 4.

Leggi anche > MotoGP Silverstone, Valentino Rossi: «Avrei preferito un maschio, ma ...»

In pochi credevano nel loro amore, anzi era in molti a pensare che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non sarebbero durati e invece la coppia ha smentito tutto. Clizia è incinta al quarto mese e Paolo è al settimo cielo. I due ex gieffini hanno rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale “Gente” dove hanno annunciato il lieto evento.

«Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò - racconta Clizia - Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia. L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme».

Clizia è già madre di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, mentre per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sarebbe il primo erede. «Spero sia maschio - dice emozionato Ciavarro jr - per non far sparire il mio cognome. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA