Domenica Live, Paolo Brosio e Marialaura De Vitis: «L'amore è finito. Non ci sono altri amori». Ma spunta una testimonianza a sorpresa.

A Domenica Live, Marialaura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, racconta la fine del loro amore: «Purtroppo è finita, siamo amici, sono molto dispiaciuta, vorrei provare amore per lui. Di comune accordo, abbiamo chiuso la relazione. Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione, che entrambi non provavamo più un sentimento di amore. Oggi non lo amo più».

Tra la giovane e Brosio ci sono 42 anni di differenza. La storia tra i due è durata quasi un anno.

L’amore, dice Marialaura De Vitis, «purtroppo è andato scemando, invece di crescere. Sarà perché siamo partiti subito a bomba. Io non lo amo più. E Paolo nemmeno. Questo è quello che mi ha detto. Paolo sta soffrendo come me, ma non c’è più amore».

Barbara D’Urso domanda se la giovane abbia un altro. E Marialaura risponde: «Assolutamente no». La giovane si difende dalle accuse di arrivismo da parte degli ospiti in studio: «Se stessi sfruttando Paolo, sarei rimasta con lui».

Paolo Brosio viene invitato a entrare in studio e a raccontare la sua versione sulla fine della relazione: «Il nostro rapporto è stato molto forte. Quello che sappiamo io e lei e che abbiamo vissuto è che è stato un legame forte e intenso da entrambe le parti, poi è venuto meno quell’entusiasmo, quella forza di vederci… Io ho voluto molto bene a Marialaura».

E ancora: «Ho avuto due matrimoni e sempre con donne più giovani di me. Ho avuto tante storie. L’incontro con Marialaura è stato molto intenso subito. Ci siamo detti, se questa cosa è finita, mettiamoci alla prova, stiamo a distanza e vediamo».

Brosio non vuole rispondere alle domande sulle ragioni sulla fine del sentimento. Si limita ad assicurare: «Non c’è né una donna da parte mia, né per quanto io sappia, c’è un uomo da parte sua». E lascia intendere che le ragioni della rottura siano ben altre e legate alla sua vita: «In questo momento, nella mia vita, Dio è al primo posto».

La fine della relazione è recente. Marialaura De Vitis dice: «Non è neanche una settimana che abbiamo ufficializzato questa cosa». La rottura è avvenuta «tre/quattro giorni prima», puntualizza Paolo Brosio.

Poi, Barbara D’Urso manda in onda una testimonianza video: Eva Henger racconta di una fortissima “simpatia” tra Marialaura e un suo amico, in vacanza a Dubai. La giovane attacca: «Non sa neanche il mio nome. Ci siamo viste due volte in croce». Marialaura sostiene che Eva Henger abbia fatto quella dichiarazione solo per apparire nella trasmissione.

Poi, parlando dell'uomo cui fa riferimento la testimonianza, afferma: «Era solo un amico». Paolo Brosio la difende dalle accuse di chi le dice di averlo sfruttato: «Noi ci siamo conosciuti a metà agosto, la notizia è uscita a metà novembre. Ci sono stati cinque mesi in cui sarebbero potute uscire foto. Lei è venuta a trovarmi a Frascati e passava dalle cantine, per non farsi vedere».

