Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis si sono lasciati. L'annuncio social: «La relazione purtroppo è finita...»

Sembra ormai finita la storia fra Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. I due si sono fidanzati, fra numerose polemiche, prima dell’ingresso di Paolo al Grande Fratello Vip, ma ora pare che l’amore sia arrivato al capolinea: “La nostra relazione purtroppo è finita”.

Maria Laura De Vitis ha dato dal social l’annuncio della fine della sua relazione con Paolo Brosio, conosciuto prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Maria Laura De Vitis ha utilizzato il suo account Instagram per dare la notizia ai follower: “Io e Paolo – ha scritto nelle stories - in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto. Oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 15:19

