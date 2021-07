Paola Turci e gli auguri misteriosi: «Buon compleanno amore mio». E proprio oggi Francesca Pascale fa 36 anni...

Dal suo account instagram Paola Turci lancia un tenero messaggio di compleanno: «Tanti auguri amore mio!». Ma non aggiunge il destinatario, e i più attenti non possono fare a meno di notare che oggi a spegnere 36 candeline sia proprio Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi.

Leggi anche > Alessia Macari incinta, frecciatina a Belen Rodriguez sui nomi dei figli. Ma poi spiega meglio: «Un complimento»

La liaison fra la Pascale e la cantante Paola Turci è stata resa pubblica nell'estate del 2020, quando il settimanale "Chi" aveva pubblicato alcune foto che le vedevano protagoniste di teneri baci a bordo di uno yacht di 25 metri al largo del Cilento.

Dopo parecchio gossip a riguardo Paola Turci è intervenuta direttamente sulla questione: «Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo – aveva confidato in un’intervista al settimanale “F” - I pettegolezzi li detesto e ni questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento». La cantante ha anche sottolineato che, in tema di vita privata, non importa quanto le persone siano note: «Quando scopri che, invece, è assolutamente “normale”, che fai? Dici: "Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?"».

La vita privata rimane quindi tale, ma il post senza destinatario di Paola Turci con “Tanti auguri amore mio!!!” lascia pochi dubbi, data la coincidenza fra l’uscita social e il giorno del trentaseiesimo compleanno di Silvia Pascale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA