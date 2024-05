Paola Turani, problema agli occhi: «Speriamo passi tutto il prima possibile»

di Cristina Siciliano

«Speriamo passi tutto il prima possibile». Paola Turani, modella e influencer bergamasca dagli occhi celesti e dal fisico statuario ha spiegato ai suoi follower su Instagram di sentire un forte bruciore attorno al contorno occhi. La modella ha così postato nelle sue stories un video mentre cerca di trovare un rimedio per alleviare il bruciore con gli impacchi di camomilla.

Cosa è successo

«I miei occhi sono ancora gonfi - ha spiegato Paola Turani nelle sue Instagram stories -. Il problema però è che non sono gli occhi a bruciarmi ma la pelle del contorno occhi. Sembra quasi bruciata la parte esterna. Purtroppo è ancora un po' gonfia ma il rossore sta andando via piano piano. Cosa è successo? Nei giorni scorsi avevo un trucco nero sugli occhi molto forte ma non riuscivo a rimuoverlo. Il giorno dopo l'ho tolto e c'è stata questa reazione».

«Non posso più mettere creme o qualsiasi altra cosa perché mi brucia - ha continuato -. Non metterò più la camomilla sugli occhi però perché non ho risolto nulla con gli impacchi. Spero passi in fretta».

