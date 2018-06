Paola Perego hot, topless estivo a 52 anni a Formentera

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FORMENTERA – Primoestivo per la bella. La conduttrice infatti, complice l’inizio della bella stagione, è partita col marito Lucio Presta, potente agente tv, nell’isola di Formentera.La coppia ha deciso di trascorrere un po’ di tempo sulla spiaggia e Paola, 52 anni, ha deciso di togliere la parte superiore del bikini rimanendo in topless per abbronzarsi con maggiore efficacia.La decisione naturalmente non è scappata ai paparazzi di “Nuovo” che hanno fotografato la conduttrice in topless mentre si dirige verso l’acqua assieme al marito.