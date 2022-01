Paola Perego senza parole davanti alla nipote appena nata: «Alice è indescrivibile»

Gioia senza fine per Paola Perego, nonna bis. A tre anni dall'arrivo di Pietro, è nata la piccola Alice, la secondogenita di Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli, e la conduttrice è già pazza di lei. A dimostrarlo lo sguardo incantato di fronte alla figlia e alla nipotina, immortalate in ospedale dove la bimba è nata.

Paola Perego insieme alla figlia Giulia e alla nipote Alice.

Una sola parola: «Indescrivibile». Paola Perego non riesce a trovare le parole mentre osserva la neonata tra le braccia della sua Giulia, nata nel 1992 dal suo primo matrimonio con Andrea Carnevale. Dopo la dura malattia del padre Pietro, morto di Covid a dicembre 2020, la Perego torna a sorridere: tutto merito della nuova arrivata.

«L'amore non si divide, si moltiplica» aveva qualche giorno fa l'ex modella, annunciando il dolce evento con la foto di un bavaglino rosa ricamato. Non si sono fatti attendere i messaggi di congratulazioni di vip come Simona Ventura, Anna Tatangelo, Sandra Milo: la pagina della conduttrice è stata letteralmente inondata di cuori da parte di colleghi e pubblico, che hanno espresso la loro gioia per la lieta notizia. Per Paola Perego e suo marito Lucio Presta si tratta di un momento ricco di emozioni: lo scorso ottobre il figlio dell'agente di spettacolo, Niccolò, e la compagna Lorella Boccia hanno dato alla luce il piccolo Luce Althea. Decisamente un periodo felice per la coppia.

