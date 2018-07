Paola Perego nonna: la figlia Giulia aspetta un figlio, annuncio via Instagram

Dopo 6 mesi in cui la notizia è stata tenuta segreta, ecco il post che svela la gravidanza. Ebbene Paola Perego sta per diventare nonna. Sua figlia Giulia Carnevale, avuta con l'ex calciatore del Napoli Andrea, e il suo compagno Filippo aspettano un erede, come è facile capire dalla foto postata. Tante congratulazioni alla coppia e alla futura nonna. Il post ha subito scatenato una pioggia di like.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..