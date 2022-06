Paola Perego, la figlia Giulia Carnevale si è sposata: la dolce dedica su Instagram

Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego, si è sposata. La figlia della conduttrice è convolata a nozze con lo storico fidanzato Filippo Giovanelli, con cui ha già avuto due figli. Come mostrano le foto pubblicate su Instagram, la cerimonia è stata celebrata nella cornice di Sperlonga, sul litorale laziale, il 24 giugno. Poi il meritato relax in famiglia con un giro in barca, bambini al seguito. Paola Perego ha postato una foto al miele degli sposi, durante il taglio della torta, collezionando decine di auguri da parte degli utenti.

Giulia Carnevale è la figlia nata nel 1992 dalla storia d’amore tra la conduttrice e l’ex calciatore Andrea Carnevale, finita tre anni dopo la sua nascita. È la fondatrice di Cassandra management ed è mamma di due bambini. Alice, nata nel dicembre 2020 nel pieno della pandemia, e il primogenito Pietro arrivato in famiglia nel 2018. Da circa cinque anni è legata a Filippo Giovannelli, papà di entrambi i piccoli, analista finanziario. Durante la sua seconda gravidanza Giulia Carnevale era finita nel mirino dei social per un post nel quale parlava della maternità in tutti i suoi aspetti, anche quelli più estenuanti. «Vi diranno che è un momento meraviglioso, diffidate, arriverà un momento in cui vi sentirete dei contenitori esausti».

