Paola Perego, sexy Capodanno al mare: la foto in bikini infiamma Instagram. «Ma quanti anni ha?»

Paola Perego ha scelto il caldo per le festività natalizie rifugiandosi in Kenya insieme alla figlia, Giulia Carnevale e i suoi nipotini, Pietro e Alice. La conduttrice impegnata con Citofonare Rai2 insieme a Simona Ventura, ha colto l'occasione delle vacanze di Natale per godersi del sano relax tra le cene in famiglia e le acque cristalline, regalando ai fan scatti super hot.

Il Natale in Kenya

«Bagnati dal sole», ha scritto Paola Perego a corredo di uno scatto in bianco e nero che la ritrae tra le acque limpide di Malindi in Kenya in un set di bikini che mette in mostra la sua forma fisica smagliante a 56 anni e dove appare felice e serena di trascorrere le festività insieme alla sua famiglia.

Non potevano mancare i commenti che ne sottolineano la bellezza, diversi i colleghi che hanno apprezzato lo scatto sensuale: «Ahhhh che bellezza! Mi sono stirata pure io», ha commentato l'amica Sabrina Ferilli. «Sembri un'adolescente», ha scritto un utente, sottolienando come il suo fisico sia statuario e in splendida forma.

