Paola Marella e il Capodanno: «Ho deciso di regalarmi la prima sbronza della mia vita»

Paolo Marella ha smesso per un attimo i panni dell’arredatrice tv per condurre “Donne, storie che ispirano” su La7d. Un programma che racconta storie di donne che combattono il tumore al seno, problema che Paola Marella ha affrontato e superato. In vista del Capodanno, dati i ricordi e il periodo non facile, la conduttrice ha preso una decisione: “Ho deciso di regalarmi la prima sbronza della mia vita”.

Il programma di Paola Marella tratta una tematica diffusa: “Purtroppo si – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” – ma sono tante quelle che arrivano a una convivenza con la malattia; queste donne non sono il loro male, ma hanno portato avanti quattro progetti, quattro prospettive straordinarie; una di loro si è ammalata a trentasette anni, quando suo figlio aveva solo pochi mesi”.

Lei ha già affrontato il problema (“Si, ma non in quella forma. Sono stata fortunata anche se non sono scaduti i dieci anni dalla fine delle cure, quindi non mi sento ancora fuori pericolo”) e le storie le fanno rivivere quelle sensazioni: “La notte arrivano gli incubi e, quando ero troppo stremata dai pensieri negativi chiamavo il mio chirurgo che mi rasserenava. E’ stata più dura di quanto immaginassi, ma quelle quattro donne mi hanno riempito il cuore. Na bella umanità”.

Visto il periodo difficile, in vista del capodanno ha preso una decisione: “A Capodanno ho deciso di regalarmi la prima sbronza della mia vita. Sono astemia: già con un bicchiere di vino sono cotta”.

