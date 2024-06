Paola Ferrari pronta per il suo ultimo Europeo: «Nel 2027 smetto. Non sono amica della mia età, vorrei avere 20 anni di meno»

di Dajana Mrruku

Gli Europei di calcio stanno per iniziare e l'Italia dovrà combattere per difendere il titolo vinto nel 2021 e le "Notti Magiche" che hanno fatto sognare gli italiani. Paola Ferrari sarà presente ad ogni match per raccontare le emozioni e lo sport che supera ogni barriera. "Notti Europee" è il titolo scelto per il nuovo programma con la giornalista sportiva e «Marco Mazzocchi, il mio campione del mondo preferito, Fulvio Collovati, Tony Damascelli e Eraldo Pecci», ha detto lei stessa.

Questo sarà un campionato importante per Paola Ferrari, perché sarà l'ultimo prima di lasciare la televisione tra tre anni.

Le parole di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha rivelato l'importanza di questi Europei per lei in un'intervista a Repubblica: «Sarà l’ultimo, fra tre anni smetto e andrò in pensione.

La giornalista sportiva ha 63 anni, e non è decisamente amica della sua età: «Non sono amica della mia età. Vorrei avere più energia, parlo con i miei figli di intelligenza artificiale. L’età mi dà fastidio perché non potrò vedere che succederà. Non sono falsa, non dico che sono felice. Sto bene fisicamente, sono fortunata, ma vorrei avere venti anni di meno. Anche dieci andrebbero bene».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 17:29

