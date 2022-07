Paola Ferrari, bikini da urlo a 61 anni: in riva al mare «senza filtri»

Paola Ferrari più in forma che mai. La giornalista più chiacchierata della Rai ha infiammato i social con uno scatto al mare, nel quale si è mostrata in bikini e rilassatissima in barca. Sullo sfondo un paesaggio da sogno. «Finalmente il mare. Con solo il filtro dell’acqua e del sale», ha scritto, per sottolineare che non ha avuto nessun aiuto dai filtri di Instagram per mostrarsi così perfetta.

Paola Ferrari chi è

Paolo Ferrari ha debuttato in televisione negli anni Settanta. A 61 anni ha ancora un fisico da fare invidia alle più giovani. Più volte sui social si è mostrata quasi senza veli, infiammando i suoi oltre 65mila follower. E nonostante le cose in Rai non vadano benissimo (da tempo è sempre più ai margini), sui social si è mostrata serena e rilassata. Alle spalle anche la polemica con la giovane collega Diletta Leotta. Ma per cosa avevano discusso? «Tutto nasce da una domanda di un collega che mi chiede cosa penserei se mia figlia fosse come lei. E ho detto no, perché mia figlia si deve accettare. Non sono contraria alla chirurgia ma bisogna accettarsi e non lo trovo positivo. Penso sia una ragazza brava», aveva detto Paola Ferrari.

