Paola Ferrari e l'attacco della medusa: «Giorno 5, la situazione non migliora»

Lunedì 15 Luglio 2019, 19:40

“La medusa ha colpito”, con un post condiviso su Instagram di qualche giorno fa la conduttriceha fatto sapere a tutti i suoi fan di essere stata punta da una, mostrando in uno scatto la sua mano coperta dal cellophane.La relazione all’attacco marino però è persistente e il morso sembra aver avuto conseguenze durature. Cinque giorni dopo infatti, Paola ha di nuovo condiviso un post con una foto che ritrae la sua mano, ancora lacerata. La situazione a distanza non migliora e la conduttrice ha infatti commentato nella didascalia: “Giorno 5. La situazione non migliora. Mi raccomando portate sempre con voi al mare il necessario per bloccare il veleno delle meduse. Particolarmente se avete bambini o la pelle delicata e chiara come me”.Tanti i consigli dei fan per la guarigione di Paola e anche alcuni commenti di amici Vip fra cui Simona Ventura e Alba Parietti, che l’ha cercata di consolare con un “morsa anch’io!”.