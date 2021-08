Paola Di Benedetto, nuovo flirt? Il selfie dell'ex gieffina

«Ve lo dico con un selfie brutto: No. Non mi sono fidanzata e non sto frequentando nessuno al momento». Poche parole per silenziare i rumors su presunti fidanzati o frequentanti che da giorni tormentano l'influencer Paola Di Benedetto. E lei risponde a suon di storie Instagram in maniera diretta e secca senza lasciare dubbi.

Leggi anche - Belen Rodriguez, che fine ha fatto? Nessuna traccia nei post del compagno Antonino Spinalbese

Dopo la fine della storia d'amore con il cantante Federico Rossi, l'ex gieffina ha voluto smentire il presunto nuovo flirt, con una storia Ig ad hoc. Alla domanda specifica di un follower «È vero che ti sei fidanzata?», Paola ha risposto pubblicando una foto inequivocabile per ribadire la sua estate single, dedita solo al lavoro in radio con RTL 102.5.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA