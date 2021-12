Paola Di Benedetto e le foto social senza filtri: «Stron** restano tali. Per gli altri una speranza c’è»

Paolo Di Benedetto mostra le imperfezioni del suo volto su Instagram. La showgirl Paola Di Benedetto, trionfatrice nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha decido di postare sul social alcuni suoi scatti al naturale, senza l’utilizzo di trucco o filtri.

Paola Di Benedetto (Foto: Instagram)

Paola Di Benedeto e le foto social senza filtri

Paolo Di Benedetto mostra le imperfezioni del suo volto con un post su Instagram. In una condivisione su Instagram Paola Di Benedetto, vincitrice del GFVip quarta edizione, ha fatto sapere ai suoi follower che sta vivendo un periodo stressante e questo ha delle conseguenza visibili sulla sua pelle. Nonostante la situazione però la showgirl ha deciso di pubblicare alcuni suoi scatti al naturale, spiegando la sua scelta in una lunga didascalia: «So – ha scritto sul social - che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà. Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così cazz*! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio».

Paola Di Benedetto (Foto: Instagram)

Paola Di Benedetto vuole lanciare un messaggio: «Posto questa foto non per avere consenso popolare, ma perché voglio comunicare davvero con voi. Comunicare con te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass*, inadatt*, brutt*, sfigat*. VAI-BENE-ESATTAMENTE-COME-SEI. E poi credetemi, quasi niente di quello che vedete qui sui social è realmente come appare. Un buon makeup, un paio di filtri, la giusta luce, qualche modifica di post produzione ed il gioco è fatto. Giusto per dire. Io comunque mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre strafregandomene altamente se qualche stronzo dirà “oddio ma cosa è successo alla faccia della Di Benedetto?!” Gli stronzi restano stronzi. Per tutti gli altri invece una speranza c’è».

