Paola Di Benedetto e Francesco Monte, aria di crisi: l'ex tronista geloso dell'amicizia con Marco Ferri

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati? La verità nella diretta Instagram

Dopo pochissimi mesi di fidanzamento trasembra già essere arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers suche le storie possono avere degli alti e bassi.Da tempo i due ex naufraghi non si sono più visti insieme sui social e questo ha destato molti sospetti, appunto confermati dagli stessi protagonisti. Ma cosa ha interrotto quello che sembrava essere a tutti gli effetti un vero idillio amoroso? Pare che la prima causa tra tutti sia la gelosia: Francesco non avrebbe gradito la decisione di Paola di entrare nella casa del Grande Fratello per chiarirsi con l'ex fidanzato. Matteo Gentili ha più volte detto di essere stato lasciato dall'oggi al domani e di aver visto gli atteggiamenti di Paola in Honduras come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Proprio per questo motivo l'ex naufraga ha voluto chiarire alcuni punti, ma il modo e il contesto pare non siano piaciuti a Monte.Ma non è solo quello il motivo della loro crisi, come svela anche Verissimo nei suoi "Giri di Valzer", pare che Paola si stia molto avvicinando a un altro naufrago: Marco Ferri. Si tratta solo di amicizia, almeno per ora, ma sembra proprio che questo a Francesco non vada a genio. Che la gelosia del tarantino possa rovinare tutto e mettere la parola fine alla love story con la Di Benedetto?