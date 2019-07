Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: «Mi ha mancato di rispetto, non ci sto»

Giovedì 11 Luglio 2019, 18:27

E’ finita la storia d’amore fra, del duo musicale di Benji & Fede. Dopo l’addio a Francesco Monte, conosciuto sull’Isola dei Famosi, Paola si era fidanzata col cantante, ma dal suo account Instagram ha sancito la fine della storia.L’ex Madre Natura ed ex concorrente dell’Isola dalle stories del suo account social ha fatto capire che dietro l’addio ci sarebbe un motivo grave: “La mia storia con Federico si è conclusa – ha scritto in un post - Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto”.I problemi nella coppia sembrano venire da lontano: “Purtroppo spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio, Paola”.