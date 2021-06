Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. L'annuncio ufficiale

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. E’ stata Paola Di Benedetto a dare la notizia dal suo account Instagram, con un post firmato anche dal suo ex: “Questa volta – ha spiegato sul social - siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”.

Leggi anche > Maria De Filippi, l'ex tronista: «Ecco com'è dietro le telecamere...»

Paola Di Benedetto e Federico Rossi (Instagram)

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

Paola Di Benedetto e Federico Rossi erano andati ospiti a “Verissimo” di Silvia Toffanin dove avevano parlato del loro momento di crisi e del ritrovato amore. Nonostante le dichiarazioni però la coppia ha confermato i dubbi del web e Paola ha annunciato con un messaggio dalle stories di Instagram la fine della relazione: “Tanti di voi – si legge sul social - hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”.

Nel messaggio di Paola Di Benedetto, che porta anche la firma di Federico Rossi, si spiegano i motivi dell’addio: “Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante. Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene. Continueremo a sostenerci e rispettarci. Proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo. Paola e Fede”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA