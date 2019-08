Paola Di Benedetto e Federico Rossi paparazzati insieme a Ibiza. Tutto finito con Andrea Damante?

Paola Di Benedetto

Giovedì 22 Agosto 2019, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini sembrano parlare chiaro, sul web circolano foto dei due insieme in atteggiamenti inequivocabili che infiammano i fan della coppia.La rottura tradel duo Benji e Fede, è arrivata all'improvviso, così come improvvisamente sta circolando la notizia di un ritorno di fiamma. Paola aveva fatto intendere che che dietro l’addio. Madre Natura è a Ibiza in vacanza e gli ultimi rumors la davano particolamente vicina con, ex di Giulia De Lellis, Federico è partito da Los Angeles e l'ha raggiunta. I due sono stati paparazzati insieme a pranzo a Ibiza e sul web circola un video che li ritrae in teneri atteggiamenti all’interno di un locale.