Paola Di Benedetto e Federico Rossi, anniversario d'amore in Sardegna prima della convivenza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 15:43

festeggiano l’anniversario in Sardegna. Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono fidanzati, con una piccola pausa per un temporaneo addio, da ormai due e hanno deciso di festeggiare la data con una piccola luna di miele in Sardegna.La coppia è stata separata a lungo dato che Paola ha prima partecipato al Grande Fratello Vip, dove si è aggiudicata la vittoria e una volta uscita dal reality ha dovuto affrontare il lockdown, rigorosamente lontana dal suo amore.Avevano scelato come meta per la vacanza estiva la Grecia ma, per via dell'incertezza su possibili restrizioni, hanno deciso di volare in Sardegna, dove sono stati sorpresi da “Chi” tra vita di mare e momenti romantici. Finita l’estate la coppia andrà a convivere e, sarà anche impegnata in nuovi progetti professionali, i primi per Federico senza l’amico Benji, con cui formava al duo musicale “Benji & Fede”.