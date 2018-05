Matteo asfalta Paola Di Benedetto «non hai avuto un briciolo di rispetto»

MILANO – “Penso che Matteo, su questa storia del "fidanzato tradito", ci abbia giocato e pure parecchio. E che la abbia sfruttata per apparire in TV. E gli è andata bene, visto che ora è al Grande Fratello ...”. Un’accusa diretta da parte di, ex isolana e attuale fidanzatata di Francesco Monte, al suo ex,, attualmente recluso nella casa delMatteo infatti ha estremato più volte di sentirsi tradito per la sua nuova relazione con Monte e lei ha voluto incontrarlo all’interno del reality per chiarire la situazione: “Ci sono rimasta male, molto male - ha spiegato in un'intervista a "DiPiù" - La persona che mi sono trovata davanti non è il Matteo che conoscevo, che amavo. Lui non e stato sorpreso di vedermi, si aspettava la mia visita, lo ho capito guardandolo negli occhi. Nel suo sguardo non c'era stupore: però c'era tanta rabbia, tanta cattiveria. Mi sono trovata davanti una persona piena di collera, che non aveva alcuna intenzione di chiarire le cose ma voleva solo continuare ad attaccarmi, ad aggredirmi. E sinceramente non me lo aspettavo”.Lei si sente a posto con la coscienza: “So quello che Matteo aveva detto su di me. Però, sinceramente non credevo di trovarmi davanti un muro. Anche perché Matteo sa benissimo come sono andate davvero le cose tra noi. E sa benissimo che, prima di partire per L'Isola dei Famosi, ero stata molto chiara: gli avevo detto che la nostra storia era finita definitivamente e non c'era alcuna possibilità che tornassimo insieme”.