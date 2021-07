Paola Di Benedetto si confessa: «I motivi dell'addio a Federico Rossi»

Paola Di Benedetto ha improvvisamente annunciato dal social l’addìo al fidanzato Federico Rossi. Passato un po’ di tempo Paola Di Benedetto, mentre impazzano le voci di un presunto gossip con Stefano De Martino, spiega quali sono state le ragioni che l’hanno spinta a mettere fine alla relazione col cantante.

Paola Di Benedetto e l'addio a Paolo Rossi

Suo social infatti Paola Di Benedetto e Federico Rossi non sembravano affatto in crisi: «Tante volte sui social uno fa vedere quello che vuol far vedere – ha spiegato al sito “Whoopsee.it” - Quando l’abbiamo comunicato le persone hanno detto “ma strano, andava tutto bene, erano andati a Verissimo”. Poi però non si sanno tutti i retroscena. Anche perché non è che uno litiga, uno va via di casa, uno sta male e lo condividi sui social. Io personalmente voglio far vedere sempre le cose belle, non voglio appesantire le persone».

Dietro ai sorrisi social c’erano problemi pregressi: «C’erano un sacco di retroscena, un sacco di cose private che sono rimaste private ed è giusto che restino tali. E che le persone non potranno mai sapere. Detto ciò comunque era qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando appunto abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta».

Oggi i rapporti fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono ottimi: «Posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno (…) Ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore».

