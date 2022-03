Paola Caruso in ospedale con l'ambulanza, paura per la soubrette de 'La Pupa e il Secchione': cosa è successo

Paura per Paola Caruso. La soubrette è stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano mentre era in isolamento in un hotel della Capitale per fare il suo ingresso nella nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta per la prima volta da Barbara d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro si è sentita male durante la quarantena forzata a causa della sua allergia agli acari. «Non respiravo più» ha dichiarato sui social mentre era su una barella in ospedale.

A lanciare la notizia è stato Dagospia, riprendendo dalla diretta interessata le stories su Instagram in cui si è mostrata su una barella, con il braccio attaccato alla flebo. Paola Caruso ha ammesso di non stare molto bene e che la sua partecipazione a La pupa e il secchione è a rischio. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte della d’Urso.

