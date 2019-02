Paola Caruso incontrerà la presunta madre naturale. «Faremo il test del DNA»

di Valeria Arnaldi

incontrerà la presunta madre naturale. Ormai a fine gravidanza, la Caruso ha preso la decisione in diretta a Domenica Live. La donna che è convinta di essere sua madre naturale vuole fare il test del DNA per averne la certezza e il giorno di Natale avrebbe radunato i suoi figli per dare loro la notizia.«Sono convinta che Paola Caruso sia mia figlia - avrebbe detto la donna - Io ero innamorata di un calciatore noto a Catanzaro e ho avuto con lui una storia di mesi. Sono rimasta incinta. Lui ha cambiato squadra e ha lasciato Catanzaro. Ho partorito e mi hanno detto che la bambina era morta. A un certo punto è entrato un signore con degli occhi chiari di cognome Caruso e mi ha fatto una carezza».Poi,ha mandato in onda un video con la presunta madre a viso oscurato: «Non voglio soldi - ha assicurato la donna, rivolgendosi direttamente a Paola Caruso - non voglio pubblicità, ma voglio che tu sappia che non ti ho abbandonata. Voglio fare il DNA».Paola Caruso ha espresso il medesimo desiderio.