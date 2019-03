Paola Caruso, l'ultimo post dell'ex Francesco Caserta su Instagram: i fan notano un particolare

Paola Caruso

sembra averrecentemente diventata mamma del loro bambino Michele. La ex bonas di Avanti un altro, aveva chiesto in diretta tv insieme a Barbara D'Urso al suo ex di tornare a casa e aiutarla a crescere il loro bambino e ludopo mesi di latitanza.Sembra che possa esserci un lieto fine, ma in molti hanno notato l'ultimo post di Caserta su Instagram che non è piaciuto a chi per mesi ha seguito la storia di Paola. C'è chi sostiene anche che sia provocatorio e chi una sorta di autodifesa dopo settimane di attacchi sul web, Caserta, che si registra a Monaco, si mostra in auto con un orologio costoso e scrive: «Io ho fatto tanto, ho sempre regalato sorrisi a chi ne aveva bisogno».Potrebbe essere smentito, visto che Paola per mesi ha pianto in vari programmi tv dicendo si essere stata abbandonata, di essere sola e di non aver ricevuto alcun supporto, né economico né emotivo in tutta la sua gravidanza. Che sia un modo per mettere le mani avanti e ribaltare completamente la versione predicata per tutto questo tempo dalla Caruso? La verità non tarderà ad arrivare.