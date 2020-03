di Emiliana Costa

Coronavirus , Paola Caruso porta il figlio al parco a Milano e posta la foto. Fan furiosi: «Chiamate la polizia». L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è finita nell'occhio del ciclone per uno scatto postato sul suo profilo Instagram.

Nell'immagine, Paola Caruso con il figlioletto Michele, seduti nell'erba al parco Sempione. La didascalia recita: «Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti, soli. Presto staremo giornate intere al parco». Come riporta Tgcom 24, immediati i commenti furiosi dei follower, in un momento in cui tutta Italia si trova in quarantena. «Chiamate la polizia e denunciatela». E ancora: «È per gente come te che non basterà questa quarantena. Non si dice altro che stare in casa, e tu te ne vai a spasso».

Paola Caruso avrebbe replicato: «Si vede benissimo che non c’era neanche una persona a parte noi dalle foto quindi state zitti tutti». Ma la risposta non avrebbe placato gli animi. Anche Selvaggia Lucarelli , con un post, è interventua sulla questione: «Con un milione di follower questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri. #coronavirus». Al momento, i commenti sotto al post di Paolo Caruso sarebbero disattivati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 19:40

