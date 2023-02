Paola Caruso, il piccolo Michele cammina felice al museo: le foto dopo il dramma raccontato in tv

Paola Caruso e suo figlio Michele tornano a sorridere sui social. Dopo il dramma, raccontato nell'ultima puntata di "Verissimo", il bambino sta ricominciando a camminare, anche grazie all'aiuto di un tutore. Il figlio della ex Bonas di "Avanti un altro", aveva momentaneamente perso l'uso delle gambe dopo un incidente accaduto in Egitto lo scorso ottobre e sta affrontando un percorso di fisioterapia molto complicato.

Come sta il figlio di Paola Caruso

Nel suo ultimo post Paola Caruso ha mostrato i progressi del piccolo Michele. «Chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili», ha scritto a corredo delle foto, nelle quali si vede il piccolo riuscire a muoversi nel Museum of Dreams a Milano. Come spiegato da Paola Caruso, il piccolo cammina grazie a un tutore.

In Egitto è stato vittima di un episodio di malasanità: «Michele aveva la febbre e il medico di turno gli ha fatto una puntura e subito dopo quel momento ha iniziato ad avere problemi di deambulazione», ha detto in lacrime a Verissimo. «Oggi Michele cammina col tutore, non ha deambulato fino a metà dicembre. I medici qui in Italia dicono che il percorso di riabilitazione sarà lungo. Io cerco di farmi forza per lui ma sono distrutta», le sue parole.

