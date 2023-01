Paola Caruso, la festa di compleanno dopo il dramma del figlio. Le foto scatenano gli hater: «Ha fatto un trapianto facciale?»

di Redazione Web

Paola Caruso ha festeggiato il suo compleanno. La soubrette ha condiviso sui social le foto del party organizzato solo con pochi intimi: dagli scatti appaiono la mamma dell'ex Bonas di Avanti un altro e il figlio Michele che, secondo quanto ha riferito sui social Paola, starebbe attraversando un periodo difficile dovuto a una malattia di cui però non si conoscono ulteriori dettagli.

L'influencer poche settimane fa aveva fatto sapere sui social di aver trascorso qualche ore in ospedale per aver avuto un crollo fisico e mentale a causa della «disgrazia» capitata al figlio. Ora, però, appare felice e sorridente negli scatti che la ritraggono insieme a Michele davanti alla torta di compleanno.

Una felicità presto rotta dall'odio trasmesso dai follower nei commenti.

Paola Caruso, cos'ha il piccolo Michele: i dettagli non sono sfuggiti ai followers

Paola Caruso in ospedale, crollo fisico: «La disgrazia di mio figlio è un trauma troppo grande»

Paola Caruso a casa dopo il ricovero in ospedale: «Ho bisogno di tanto riposo». Il dramma del piccolo Michele

Cosa è successo

Sono tanti i commenti crudeli che si leggono sotto le foto condivise da Paola Caruso dopo il party organizzato in occasione del suo 38esimo compleanno. Più volte la soubrette è stata criticata dagli hater con l'accusa di essersi rifatta: «Ma si è cambiata i connotati?», «Ma usalo un filtro ogni tanto. Non sei neanche tu in viso, cosa hai fatto?» , «Ha fatto un trapianto facciale?». Questi sono solo alcuni dei commenti degli hater.

Critiche a cui la Caruso ha deciso di non replicare: l'influencer ha spiegato in passato di star attraversando un momento particolare. E a chi muove accuse dicendo che abbia perso troppo peso, Paola risponde col sorriso ignorando le critiche, perché chi la conosce sa che non è difficile immaginare che il dolore, per i problemi di salute del figlio, sia il motivo principale di questo "cambiamento".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA