incinta,choc a Pomeriggio 5: «Il padre di suo figlio,a, ci ha provato con me». L'ex naufraga racconta nel salotto diche avrebbe incontrato in aereo l'ex fidanzato di Paola Caruso. Il quale non sarebbe rimasto indifferente alle sue curve hot e dopo il volo avrebbe provatosu Instagram.Racconta Elena Morali: «L'ho riconosciuto in aereo e sapendo che aveva lasciato Paola incinta non gli ho dato molta condifenza. Lui ha provato ad attirare la mia attenzione e io ho fatto finta di dormire. Poi una volta tornata a casa mi ha scritto su Instagram,Ho chiamato Paola per avvertirla. Bisogna fare sapere che quest'uomo non è un santo».E conclude: «per essere stata lasciata da sola in attesa del suo figlioletto».