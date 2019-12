Paola Caruso contro l'ex Moreno Merlo: «L'ho denunciato»

Domenica 8 Dicembre 2019, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per parlare della rottura con il fidanzatoe soprattutto per rispondere alle dichiarazioni del giovane che avrebbe detto di essere stato aggredito da lei. Paola aveva accusato l’uomo di averle chiesto soldi e di averla ripresa senza il suo consenso. Lui, sempre a Domenica Live, aveva contestato tutte le accuse, dicendo di essere stato, al contrario, vittima di un’aggressione da parte di lei e portando anche il referto dell’ambulanza.«Questa è la mia denuncia con data 21/11. L'ho denunciato perché mi registrava», dice Paola Caruso. Poi parla dell’aggressione.«Io sono stata aggredita. Ho anche io il referto dell’ambulanza, non sono andata in ospedale perché avevo Michelino e non sapevo a chi lasciarlo. Ho un referto del medico. Nel suo c’è scritto: nulla in anamnesi, nulla da riscontrare. Il gorno dopo è venuto da me a riprendersi i vestiti, non aveva nessun segno».«Ho portato fatture che dimostrano che ho pagato io la palestra, le sue lezioni. Ogni foto che abbiamo su Instagram, cene, Spa... tutte pagate da me». Paola Caruso è un fiume in piena. Non mancano dettagli sul rapporto con la madre di Moreno. «Avevo un ottimo rapporto con la madre di Moreno - afferma la Caruso - Per il battesimo di Michelino siamo uscite a fare shopping insieme. Abbiamo comprato vari vestiti. Arriviamo alla cassa e mi dice: “Non ho la carta di credito...”. Ho pagato io per lei, non ho mai riavuti i soldi, non l’ho neanche detto a Moreno. Però non le bastava. Moreno ed io siamo andati a prendere gli abiti in un importante negozio di abbigliamento di Milano, ci hanno offerto tutto. Lui ha avuto anche gli abiti gratis frequentandomi. Allora anche la madre voleva quegli abiti. Io ho scritto al negozio, affinché le facessero lo sconto, lei voleva che andassi con lei ma io non potevo, si è offesa».mostra un fuori onda di cui aveva parlato Moreno, dicendo di essere stato attaccato da Paola.«Tutte le coppie litigano - dice Paola, dopo aver visto le immagini - questa la chiama un’aggressione?».Come si chiuderà ora la storia? «Nelle sedi opportune», conclude Paola Caruso, richiamando la denuncia presentata.