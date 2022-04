Paola Caruso, l'assenza del padre del piccolo Michelino: «Non mi dà un euro, devo pagare tutto io»

Nessuna riappacificazione tra Paola Caruso e il suo ex Francesco Caserta. L’imprenditore calabrese ha lasciato la soubrette tempo fa, quando era in dolce attesa. E, nonostante la nascita del piccolo Michelino, che oggi ha tre anni, non c'è mai stato un avvicinamento. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex Bonas di Avanti un altro ha ammesso che riesce a mantenere il bambino grazie al suo lavoro, tra tv e social network.

Leggi anche > Lino Banfi, lacrime a Verissimo: «Mia moglie mi ha chiesto di morire insieme»

«Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno». Sembra, dunque, che Francesco Caserta sia del tutto assente per il figlio Michelino, che sta comunque crescendo sereno e spensierato solo con la presenza della madre, alla quale è molto legato. La bionda soubrette ha rivelato che quando è in giro per lavoro si prendono cura del suo cucciolo una tata e Imma, la sua madre adottiva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA