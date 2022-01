Paola Barale a Verissimo, dure parole contro i suoi ex. La reazione di Gianni Sperti e Raz Degan

Paola Barale, ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato dei due ex storici, Gianni Sperti e Raz Degan. La showgirl 54enne ha sottolineato che entrambi gli uomini sono stati sleali con lei, sostenendo che non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi per quello che erano veramente. Dichiarazioni che non sonoi passate inosservate alla Toffanin, che ha sbarrato gli occhi dicendosi «sconvolta» e neanche ai diretti interessati.

Leggi anche - Gf Vip, Gianmaria ne bacia un'altra: passione con Valeria Calemme. Ma lui potrebbe andar via

L’opinionista a Uomini e Donne, Gianni Sperti, sposato con la 54enne dal 1998 al 2002, dopo le parole dell’ex ha pubblicato una stories Instagram con una frase del ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev: «L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto». Questa la massima scelta da Sperti. Nessuna menzione diretta a Paola, ma tutto fa pensare che fosse una chiara risposta.

Anche perché nell’intervista, la Barale abbia proprio toccato i temi dell’amore e dell’amicizia. Nella fattispecie la 54enne ha dichiarato che non è nemmeno rimasta amica dei suoi ex, considerandoli oggi solo dei “conoscenti” che l’hanno delusa e ferita profondamente.

Diversa, invece, la reazione di Raz Degan, che sarebbe rimasto in totale silenzio. Almeno per ora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA