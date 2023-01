Paola Barale mostra un succhiotto sul collo. E la foto scatena gli haters: «Sei imbarazzante, hai 55 anni»

di Redazione Web

Paola Barale nell'occhio del ciclone. La showgirl star della tv negli anni '90 è stata sommersa dalle critiche per aver pubblicato una foto in cui mostra chiaramente di aver ricevuto un succhiotto sul collo, facendo così impazzire il gossip e dichiarando pubblicamente che una nuova persona (misteriosa, al momento) ha fatto breccia nel suo cuore.

Cosa è successo

Paola Barale ha condiviso con i follower uno scatto con il suo collo in primo piano, sul quale è visibile un grosso succhiotto: «Baciare è un'arte», scrive la conduttrice a corredo della foto. Molti colleghi hanno commentato il post facendosi una risata, come Ema Stokholma e Sabrina Salerno. Altri invece, non hanno apprezzato la scelta di condividere una foto così intima e hanno definito il post «di dubbio gusto», tanti commenti critici rivolti alla 55enne: «Queste cose si fanno quando sei un adolescente», si legge. «Caduta di stile a quasi 60 anni», scrive lapidario qualcun altro.

L'ex concorrente di Ballando Con le Stelle non ha replicato alle offese ma ha sicuramente seminato curiosità tra i fan: chi sarà dunque il misterioso uomo, autore del segno di passione?

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 11:38

