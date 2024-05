Paola Barale e l'amore: «Grazie ai miei ex ho capito quanto sto bene da sola»

di Luca Uccello

Paola Barale è sempre in scena, a provare a teatro con Tris di cuori. Meno uno per l'esordio a Roma. Poi in giro per l'Italia. Lei è Maria Teresa, una donna con due mariti. Un menage a trois che nella vita reale per Paola non funzionerebbe mai: «Sono una che, per carità, nei rapporti sentimentali cerca una certa esclusività però oggi, a me ormai offende molto la persona gelosa, mi offende, sì, in amore come nell’amicizia, nel lavoro... Ma in tutto».

Gabriella Golia: «Berlusconi mi fece una corte serrata. Non accettò il mio no e pur di avermi comprò l'intera televisione»

Paola Barale e l'amore

Al settimanale Chi, Paola Barale, però decide di apririsi all'immaginazione e le piacerebbe «arrivare a una relazione dove c’è talmente tanta fiducia che, se ti si sposta un po’ lo sguardo, non cambia niente. Il piacere c’è, esiste, ma perché devi negare che puoi provare un certo tipo di attrazione verso uno che non è il tuo compagno? Poi, per come sono fatta io, fino a quando sono stata innamorata non ho mai tradito, l’ho fatto, mi è capitato al capolinea della storia».

Da quando non è fidanzata, confida ancora al settimanale diretto da Alfonso Signorini, «mi accorgo che è pieno di “boni”, non so se ce ne sono di più o sono io che ho lo sguardo più attento».

La morale in Tris di cuori è che «non si trova mai tutto in una sola persona.

La commedia dice che «devi approcciarti alla relazione in un altro modo, che non vuole dire meno serio, ma essendo prima di tutto molto leali con se stessi».

Paola Barale single

E a proposito di essere single la Barale racconta a Chi di avere un esempio a casa, «quello dei miei, che stanno insieme da 60 anni. Un esempio di coppia molto equilibrata, per quanto mi riguarda anche un po’ noiosa, ma io non ho mai sofferto per una loro lite, non c’è mai stata mancanza di rispetto, quindi, crescendo, non avevo mai messo in preventivo il fatto di non avere un compagno, invece la vita prende pieghe diverse dal previsto».

Poi ancora: «Quello di cui io sono veramente grata ai miei ex compagni, senza fare nomi, perché a qualcuno sono ben più grata che ad altri, è che grazie a loro ho imparato a capire quanto sto bene da sola».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA