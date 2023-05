Pannolini sotto ai vestiti per andare al concerto di Taylor Swift: «Non perderemo neanche una canzone». L'idea delle super fan

di Redazione web

Disposti a tutto pur di non perdersi neanche un secondo del concerto della loro cantante preferita, persino a indossare un pannolino per adulti pur di non doversi allontanare per andare al bagno e rischiare di saltare preziosi minuti dello show. Si tratta dei fan di Taylor Swift, che sui social stanno spiegando lo stratagemma adottato per evitare di correre alla toilette durante l'Eras tour.

Pannolino al concerto di Taylor Swift, i video su TikTok

Su TikTok sono apparsi diversi video - soprattutto di ragazze - intente a indossare un pannolone per adulti prima di andare al concerto di Taylor Swift. In uno in particolare, pubblicato da Madeline Doloway, si può vedere una ragazza bionda intenta ad indossare il pannolone, poi nascosto da uno scintillane abito in paillettes.

Ma non è l'unica, e altri video sono apparsi su TikTok, pubblicati da fan sfegatate che ammettono di aver utilizzato lo stesso trucco.

I commenti

La trovata ha suscitato una generale ilarità tra i commenti social, ma non sono mancate le osservazioni di natura strettamente pratica: «Non puoi tenerlo per tre ore», scrive un utente. «Lo sfregamento sarà estremo», risponde un altro. «Mi stavo proprio chiedendo se qualcuno ci avesse mai pensato», si legge in un terzo commento.

