Continua il mistero delle nozze dicon Marco (detto Mark) Caltagirone. La showgirl ha annunciato le nozze con lo (sconosciuto) imprenditore e da allora i dubbi sono aumentati soprattutto perché altre showgirl, come Sara Varone e Manuela Arcuri, hanno raccontato di aver subito lo stesso trattamento ad opera delle agenti della Prati e ora si aggiunge anche, direttore di “Chi”.Ospite al Maurizio Costanzo Show infatti ha raccontato di essere stato una “Pamela Prati”: “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi – ha spiegato nella puntata che andrà in onda giovedì 2 maggio - Anche io sono stato ‘Pamela Prati’. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.