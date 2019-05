Pamela Prati, Georgette Polizzi in ospedale dopo le accuse alla manager: «Ho avuto un crollo»

Venerdì 17 Maggio 2019, 16:57

Il casocontinua a far discutere. Ultima notizia, in ordine di tempo, proviene da Georgette Polizzi, che su Instagram ha rivelato di essere stata in ospedale: «».L'ex protagonista di Temptation Island - che era seguita dall', le due agenti di Pamela Prati - dopo aver raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista su Chi, prendendo le distanze dalla vicenda, avrebbe avuto un crollo. Ecco le sue parole: «Sono rinata dalle ceneri, come la fenice che ha preso fuoco e poi rinasce. Vorrei fare una smentita, non sono ricoverata in ospedale.»., Georgette su Chi aveva preso le distanze dalla vicenda Pamela Prati: «Eravamo nei camerini di Barbara D’Urso, prima di entrare in puntata, Eliana scriveva con un certo “Marco Cal” su WhatsApp e lui rispondeva con messaggi audio. L’ho vista, ho sentito l’audio.C’era anche Milena Miconi. Le dico che voglio vedere le foto. Eliana mi mostra delle immagini. Ma io non mi fido. Torno a casa, parlo con il mio fidanzato e dico che qualcosa non va. Chiedo a tutte loro un incontro a Roma perché non voglio più metterci la faccia. Volo, quindi, a Roma con Davide, il mio ragazzo, per scoprire la verità ed essere sicura che anche io non sia vittima di un raggiro. Arrivati nella capitale c’è anche la Prati che dice di star male, che sta soffrendo di attacchi di panico e ansia. A quel punto chiedo le prove dell’esistenza di Mark una volta per tutte eChi è quell’uomo che manda gli audio alla Michelazzo? Perché mi mostrano due immagini diverse? Non sapevo come reagire. Erano lucide. Faccio finta di nulla. Vado via». Il giallo continua.