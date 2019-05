Pamela Prati, Federica Benincà rivela: «Ecco la verità sui figli presi in affido con Mark Caltagirone»

di Emiliana Costa

Mercoledì 22 Maggio 2019, 17:55

. A poche ore dall'intervista-confessione dia Live - Non è la D'Urso,Come riporta il sito diaveva raccontato di aver preso in affido con Mark Caltagirone: «Il gossip qui è altamente superato,Si parla di una denuncia dove viene citato Mark Caltagirone, che è un personaggio che non esiste. La Polizia avrebbe indagato sull’esistenza dei figli di Pamela.».Poi Federica Benincà avrebbe parlato dell'agenzia Aicos: «Io ho chiamato il loro legale (di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ndr) perché loro erano irreperibili. Io me ne sono andata dall’agenzia una settimana fa più o meno.E che siccome lei ha la partita iva ora avanza un sacco di soldi da Eliana. Ha chiamato me perché io avevo contattato il loro avvocato per dire che a me erano arrivate delle fatture emesse a loro per un mio lavoro. Loro hanno ricevuto dei bonifici che sarebbero spettati a me e che invece hanno preso loro. Io le ho avvisate dicendo che avevo le prove che fossero miei i soldi e dunque li rivolevo. No, hanno negato anche di fronte all’evidenza. In questa situazione non ci sono solo io, siamo tutte sulla stessa linea. A molte devono dei soldi. Dopo il mio sollecito l’avvocato parla con Pamela ed Eliana e alla fine la Perricciolo mi ha raccontato tutto questo. Che insomma ha scoperto che c’è un’altra Aicos, che ha pochi soldi e tutte queste cose».Federica Benincà avrebbe concluso parlando della presunta inesistenza del marito di Eliana Michelazzo, Simone Coppi: «La chiamavo e mi diceva che si stava prendendo una giornata di pausa con il marito. Io a fronte di tutto questo sono sconvolta. Queste cose non le ha raccontate solo a me. Diceva che suo marito era un giudice antimafia, quindi non potevamo vederlo per questo. Lei ha due telefoni, in uno ha come salvaschermo ha la foto di Simone Coppi. È una foto che c’è sul profilo di Simone Coppi ma la faccia non si vede».Insomma, nuovi colpi di scena sul caso Parti.Staremo a vedere.