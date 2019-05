Pamela Prati, Eliana Michelazzo choc: «Credo di avere uno sdoppiamento mentale. Temo escano i miei video di sesso virtuale»

di Emiliana Costa

Mercoledì 29 Maggio 2019, 21:36

Sule ultime novità sul casoracconta (ancora una volta) la sua verità: «». Non si placano, dunque, i colpi di scena nel caso. Dopo le accuse dell'ex socia, Eliana Michelazzo ha replicato con un'intervista fiume sul settimanale Chi.Come riporta, che riprende il pezzo, Eliana commenta così il suo rapporto con Donna Pamela: «È lei che mi ha presentato mio marito, Simone Coppi. Lui era molto geloso e mi disse che dovevo stare sempre con Pamela, così è venuta a vivere a casa mia. Anch’io ero gelosa di lui perché mi aveva detto che era stato con Manuela Arcuri, e per questo litigavamo spesso, sempre via social network., mi disse che era stata fidanzata con Igor, il fratello di Simone Coppi e, quando le chiedevo perché non si fidanzasse, mi diceva 'Non ho più uomini né fantasia'.».E sulle false identità che, secondo Eliana, avrebbe usato Donna Pamela, lei commenta così: «E poi sospetto che Pamela, facendo credere a tutti che fossi sposata con un potente magistrato, chiedesse continui favori».Eliana parla anche dell'organizzazione delle fantomatiche nozze di Pamela Prati: «Siamo andate insieme a vedere un ristorante a Caserta, ma alla Prati non piaceva e quindi lei e la Perricciolo sono andate in Umbria.».Infine Eliana Michelazzo avrebbe detto di stare male: «perché la sera mi manca il messaggio di Simone Coppi, la sua buonanotte.Ho mandata via di casa Pamela Perricciolo, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e i regali che avevo messo via per Simone Coppi».