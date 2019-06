Pamela Prati, Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo: «Oltre che parli sei pure una ladra!»

Martedì 4 Giugno 2019, 16:19

Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio dii tra le ex agenti della showgirl,e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti da Instagram si è di nuovo scagliata contro l’ex collega, accusandola di essere una ladra.Dopo aver infatti sfogliato l’album dedicato all’inesistente marito Simone Coppi, Eliana ha scritto nelle storie di Instagram un messaggio alla Perricciolo: “Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te. #malvagia #fintobene #senzaunbriciolodidignità”.Lo sfogo è poi proseguito in un post successivo: “Ah dimenticavo Hai minacciato tante volte di morire con le gocce! Mettendomi il terrore…dicendo che non uscivi più da casa…pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere… a breve lo pubblico. #perfidia #tiavevodettodiandaredallatuafamiglia”.